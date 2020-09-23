傳將於25日通話 日相菅義偉上任首次與習近平對談 15:532020/09/23 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一名直接知情消息人士23日向路透表示，日本首相菅義偉與中國國家主席習近平擬於25日晚間通電話，這是菅義偉成為日本國家領導人以來雙方首次交談。 共同社稍早引述多位未具名政府消息人士稱，此次對談是為了進一步拓寬兩國關係。 共同社表示，兩國元首也將討論因疫情而推遲的習近平赴日進行國是訪問一事。 (工商 ) #菅義偉 #習近平 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 G2辦公益音樂會傳愛偏鄉兒童 04:102020/09/23 產業．科技 中市政風處長紛擾49天 傳法務部長與盧秀燕熱線達共識 12:392020/09/23 政治 達麗台南高鐵大案「國家強棒」今動工 要賣2字頭 12:152020/09/23 房市新訊 三台傳產指標股下挫 台股季線多空交戰 12:332020/09/23 財經 達麗建設鳴出高鐵站區第一炮 潛銷已被預約600戶 排到第三輪 12:332020/09/23 財經 花蓮全民運周六燒狼煙 點燃聖火 04:102020/09/23 地方新聞 萊豬行政命令排入25日院會議程 江啟臣：將提出備查改審查動議 14:262020/09/23 政治 偉勝 展出自動化無塵無氧烤箱 04:102020/09/23 產業特刊 習川聯合國較量 廣大發展中國家會選擇…….. 00:172020/09/23 國際 習川在世人面前較量 爭取民心 04:102020/09/23 兩岸要聞 財經熱門新聞 離岸風電「2兆大騙局」？ 老謝爆看台積電驚天動作就知道了 - 財經 就是不甩川普 梅克爾表態不禁華為 - 財經 殺華為逼出晶片原子彈？ 比爾蓋茲反禁令 驚爆背後盤算 - 即時 台灣GDP世界排22好嗎？他怒「全球最可恥」遭瘋傳 - 財經 川普斬首華為 拿晶片當武器 學者爆美科技業最慘結局 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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