一名直接知情消息人士23日向路透表示，日本首相菅義偉與中國國家主席習近平擬於25日晚間通電話，這是菅義偉成為日本國家領導人以來雙方首次交談。

共同社稍早引述多位未具名政府消息人士稱，此次對談是為了進一步拓寬兩國關係。

共同社表示，兩國元首也將討論因疫情而推遲的習近平赴日進行國是訪問一事。

(工商 )