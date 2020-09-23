永豐銀行前總經理張晉源揭發永豐金「三寶案」及「鼎興詐貸案」，卻遭永豐銀自訴違反《銀行法》、《金融控股公司法》，前立委黃國昌過去一直關心此案，經常在臉書上表示看法，或至法院旁聽，今更穿上法袍，親自擔任義務律師替張辯護。

永豐銀提告指出，永豐銀行的處分FENB案是由張晉源負責，張卻在交易過程中使用私人電郵處理，刻意隱匿實際出售資產價值，導致交易價格被低估，嚴重影響股東權益。由於交易完成已是多年前的事，且全案只對張1人提告，因此被外界質疑是挾怨報復。

過去一直關心本案的黃國昌，今首度披上法袍為張晉源辯護。庭後接受媒體採訪表示，上次旁聽完就決定義務幫忙，另外「館長」陳之漢的案子，他也曾在檢方偵訊時幫忙辯護，但公開穿上法袍確實是最近第一次。

張晉源則說，謝謝黃國昌義務幫忙，這個案子讓他感覺到，是永豐金、永豐銀對他揭弊的報復，他們編告許多不實的故事，用股東的錢不斷誣告他，不能夠讓他們得逞，否則不只是揭弊者，未來環保、工運甚至媒體等抗議者，都可能會被財團砸錢自訴無限追殺。

(中時 )