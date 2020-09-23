高雄市楠梓警方到交通要道宣導用路安全。（警方提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市楠梓區加昌路、瑞屏路口22日晚間發生一件死亡車禍，一輛雙載的機車與一輛自小客車發生車禍，導致機車乘客許姓女子傷重，到醫院前死亡。警方初步調查，應是汽車未遵循車號轉彎，導致這場事故。

警方表示，當時29歲蔡姓男子駕駛自小客車，沿加昌街內側車道（東向西）左闖紅燈直行，26歲許男騎乘機車，載25歲妻子許女，於加昌路279巷檳榔攤（南往北）直行瑞屏路，自小客前車頭與重機右車身碰撞肇事。

蔡男手部有受傷未就醫，許男多數擦傷，乘坐機車的許女事故後送健仁醫院，到院前死亡。雙方酒測值均為0。全案已將相關資料送交通大隊分析研判，釐清肇事責任。

警方分析，今年度車禍及取締概況，該路口1至8月共發生9件車禍，員警取締數為118件，較同期增加60件。

針對該路口車禍頻繁，楠梓分局運用交通3E（工程、教育、執法）策略，以宣導交通安全告示牌、巡邏車警示燈守望等勤務，並輔以取締重大違規，盼降低事故發生。警方重申，用路人請遵守交通規則，尤其在轉彎車道，汽機車需配合燈號行駛；汽機車皆須慢行，保障自身安全。

(中時 )