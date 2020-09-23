台南市官田區是全台最大菱角產地，全盛時期種植面積高達400公頃以上，近年受到天候、農村人口老化等問題影響，種植面積目前不到300公頃，現在是菱角上市初期，雖產量不多，但收購價格卻下滑，與去年同期相比，收購價跌了2、3成，官田區農會24日起將提前辦理「共同運銷」，希望能拉抬市場價格及買氣。

官田區菱角陸續進入採收期，田間四處可見穿著青蛙裝的採菱工人，是產季特有的農忙景象，產地以東西庄里、烏山頭里、渡拔里、官田里、南廍里為主，菱角的花期間可開6到7次花，整個產季約有3個月。

去年8、9月因大雨影響，產量銳減，菱角每台斤收購價格一度飆漲到6、70元，但農民苦無菱角可交貨，今年產量與去年相比略有回升，但仍比往年少，收購價格卻上不去，初期價格就落在每台斤45元左右，未來產期大出時，價格可能會下滑，加上農民雇工採收成本居高不下，擔憂不符成本。

官田區農會每年都會選在盛產時開辦共同運銷，把菱角運送到台北果菜市場，透過公開批發，穩定菱角價格，增加農民收益，今年考量到菱角一上市，價格就出現低迷情形，雖然目前產量少，仍決定24日提前辦理共同運銷，先暫訂在當天上午收受農民的菱角，集貨運往台北，等產量增加時，收貨時間再調回一整天。

官田區農會除了提前辦理共同運銷外，往年販售的生菱角仁也提前到28日銷售，蒸氣菱角販售時間則改到10月5日，即日起接受消費者預訂。

(中時 )