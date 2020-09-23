近日桃園捷運公司爆出骨幹網路光纖電纜採購案，董事長劉坤億早已選定華電的音檔，桃園市議員劉勝全23日議會總質詢時再度加碼播放音檔內容，要求劉坤億停職接受調查，桃捷公司23日下午召開記者會說明，表示所有採購案均依採購法相關規定，秉持公正公開的採購程序辦理。

桃捷公司副總經理吳昭賢表示，議員關心的骨幹網路光纖案從2016年就向鐵道局爭取經費進行相關優化，並於2017年6月獲得鐵道局同增設。從2018年開始公告，以公開招標及最有利標決標方式進行，並依採購法規定組成評選委員會，遴選9位委員進行評選。公告後共有3家廠商投標，經評選後，於2018年12月決標予華電聯網股份有限公司。目前工程已如期如質建置完成，並依合約通過可靠度驗証，現正辦理驗收作業中，

吳昭賢強調，桃捷公司辦理採購業務皆依採購法相關規定辦理，絕無不法情事。

(中時 )