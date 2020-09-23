新北市三重區平和里長期缺乏綠地公園，平和里長黃進行發現，有3塊私人道路用地長期被閒置，他花了6年時間精力，協助地主以容積轉換的方式捐出土地，另請新北市議員蔡明堂協助爭取施美化及體健設施，公園日前完工，里民們全都好開心。

三重區大同南路101巷15弄靠近光興街，有3塊私人道路用地長期被閒置，平和里長黃進行認為相當可惜，他除了遊說地主以容積轉換的方式捐出土地，也請託新北市議員蔡明堂，協助爭取施作綠美化及體健設施，希望增添里民運動休閒的空間。

三重區平和里長黃進行說，這3塊位在巷弄邊的綠化園區，不僅遍植各類花草，也設置多種體健設施及兒童遊具，讓阿公阿嬤可以健身話家常、小朋友可以快樂玩遊戲，大家和樂融融，營造出巷弄才有的小確幸。

新北市議員蔡明堂表示，位於三重南區的平和里，由於開發較早，因此不僅巷弄狹小、房屋老舊，更缺乏綠地公園。雖然先天環境條件不足，但黃里長卻不氣餒，6年來不斷追蹤爭取，如今終於看到成果，讓他相當欣慰。

(中時 )