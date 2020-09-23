中央流行疫情指揮中心今(23)日召開記者會，指揮官陳時中丟出震撼彈，台灣一口氣爆增輸出新冠肺炎19個病例，其中18例是菲律賓民眾返國確診，另一是日本男性返母國檢出陽性。不過，陳時中強調，19例個案需檢測接觸者203人，全部都是陰性，並指出菲國檢查陽性率偏高，指揮中心正透過正式管道了解細節。

指揮中心指出，6/1至9/20 自台灣出境至菲律賓，累計檢出25例確診，扣除先前公布的7例，近期菲籍民眾返國18人檢出陽性。指揮中心說，其中11例於今年9/11搭乘同班機返菲，該班機共78人自我國出境，含9/16已公布2名個案，該班機累計13名檢驗陽性個案，陽性率達 16.7%；另有4例為9/10同班機返菲旅客。指揮中心認為，25例的陽性率達0.48%，明顯高於其他國家（介於0.005%至0.055%），現正透過正式管道向菲國了解細節。

指揮中心進一步表示，該18名菲籍個案年齡介於20多歲至50多歲，8名男性及10名女性，分別在台從事作業員、家庭看護工、船員等工作，離境日期介於8/19至9/11，皆於入境菲律賓時採檢陽性。18名個案在台接觸者共匡列372人，應採檢202人，核酸及血清抗體檢驗均為陰性。

另1名日本籍個案為50多歲男性，今年8/29入境台灣，9/12檢疫期滿，9/14返國，於入境日本時採檢抗原檢驗結果呈陽性，因此通知我國；但日前民眾主動通知，9/20及9/21日本政府以核酸檢測複驗結果為陰性；個案在台接觸者共匡列1人，核酸及血清抗體檢驗均為陰性。

對於台灣爆出輸出19病例，網友一面倒狂酸，「台灣只有境外移入跟移出境外」、「怪了，這病毒只繞開台灣本土」、「19……這則新聞我看了兩次……真的沒看錯」、「外國跟你有仇嗎？禁止這兩國來和往就不會有輸出和輸入了」、「也只能說台灣的試劑是驗不出陽性的，太厲害了，全球無人比」、「去國外一直被驗出來，國內卻一直沒有增加案例，這不奇怪嗎？」、「台灣奇蹟，病毒看到陳時中都不敢逆時 ，自動變陰性」、「是不是我們的檢測有問題……」、「大家都很懷疑呢？還是口罩要戴好」。

(中時新聞網)