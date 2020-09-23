南韓股市結束連兩日的收跌，下午在尾盤拉回上漲，在散戶投資人大量的收購支持，以及國會通過追加預算案，指數結束上午頹勢，微幅收漲。

歷經一天起伏的波動交易，周三南韓KOSPI指數收漲0.65點或+0.03%，為2333.24點。總交易股數為溫和的7.25億股，總交易金額為13.4兆韓元(約115億美元)，439檔個股上漲，388檔下跌。

散戶為淨買家，買超3280億韓元，機構投資人和外資分別賣超2810億韓元和580億韓元。

周三下午稍晚，南韓國會通過7.8兆韓元(約67億美元)的第四次追加預算案，為面臨社交管制危機的中小型商業和家戶提供援助。投資人信心大幅提振。

南韓金日新報110名確診者，較周二的61名更高。

除了電池股外，主要科技股保持上漲。

樂金化學下午跌勢放緩，收跌1.41%，報63萬韓元。馬斯克在各司拉電池日活動指稱未來三年將對電動車電池採取低成本策略。三星SDI亦下跌2.24%，收報43.65萬韓元。

三星電子收漲0.69%，SK海力士漲2.83%。

(時報資訊)