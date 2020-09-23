美國私募股權投資公司KKR將投資印度信實工業集團（Reliance Industries）旗下零售事業7.55億美元，使信實零售（Reliance Retail）一個月內的籌資金額達到17.8億美元。

亞洲首富安巴尼（Mukesh Ambani）的信實工業今年以來透過出售旗下數位事業Jio Platforms股份，從臉書等國際投資人籌集了略逾200億美元資金，目前也正為其零售事業尋找投資人。

信實零售是印度最大的零售商，旗下擁有約12,000家商店。路透社報導，信實工業已經向Jio Platforms的投資人洽詢購買其零售部門股份的意願。Jio Platforms另一位金主、美國私募股權投資公司銀湖（Silver Lake）本月稍早已宣布將投資信實零售10.2億美元。

信實發布聲明表示，KKR投資信實零售1.28%股份，使該零售公司的估值達到4.21兆盧比（約570億美元）。

KKR今年5月宣布以15億美元收購Jio Platforms股份，是該私募投資公司在亞洲最大宗的投資案，KKR表示將加深與信實的關係。KKR共同創始人克拉維斯（Henry Kravis）發布聲明表示，信實零售強化各種規模商家的實力，並從根本上改變印度消費者的零售體驗。

(時報資訊)