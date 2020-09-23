杏輝（1734）表示，基於保障民眾用藥安全，9月啟動內部全系列藥品檢測清查，並主動於9／22向食藥署申報清查進度及對藥品做安定性效期修正提出改善計劃，同時進行預防性回收14個品項。

針對部分媒體報導誤傳為出包下架，杏輝表示遺憾。公司指出，此次為部分規格、部分批號回收，大部分產品仍可出貨，因此對市場供貨不會產生影響。

由於此事件屬自主性管理預防性回收，故無罰款問題，影響營業金額初估應不超過280萬。

杏輝強調，該公司產品出廠前皆經過嚴謹的品質管控，合格後放行，藥品品質安全無虞。不過公司遵循藥品自主監測管理系統，此次觀察到部分產品規格、批號在效期內產品力價下降，因此主動申報預防回收。

針對問題產品，杏輝多已積極清查回收處理，同時把效期合格產品補齊市場，不致影響消費者用藥需求，而公司也已將改善計畫送交食藥署核備。未來杏輝將持續修正藥品安定性效期，部分不適當的大包裝產品將陸續改為符合安定性的小規格包裝，並且全面性自主查核產品，對於效能，將以更謙虛態度檢討，強化安定性品質追蹤，期對消費者提供品質的保證及健康維護的責任。

(工商 )