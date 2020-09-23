屏東縣政府近年來積極推動改善勞工職場環境，在縣長潘孟安推動下，今年成立「屏安燁輝」安衛家族，成為縣內第4個安衛家族，期盼落實中小型事業單位的職業安全衛生相關理念及降低勞工就業環境之職災發生率。

縣府勞動暨青年發展處表示，今年邀請屏東工業區的優良工廠「燁輝企業股份有限公司」，擔任燁輝安衛家族之核心企業，扮演指導、督促並作為家族中之模範標準，帶領家族成員精進落實職業安全衛生，透過安排集合訓練強化工安觀念及相互協助之效能。

目前屏東縣已累積4個安衛家族，分別是屏安本田家族、長興安衛家族、屏酒安衛家族及23日成立的屏安燁輝家族，家族成員含括金屬業、化工業、食品業、鋼鐵業，未來也會持續成立不同領域家族，落實縣長「安居樂業」政策。

南區職業安全衛生中心則希望透過家族成員的相互協助更能有效降低職災，並由縣府安排的集合訓練來強化勞安觀念。

勞動暨青年發展處強調，期許地方政府與核心企業同心協助，共同改善中小企業職場安全衛生，未來希望透過大廠帶小廠方式，共同組織平台交流，提昇成員之安全衛生管理水準，達成職場減災與促進工作者健康的目標。

(工商 )