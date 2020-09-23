櫃買中心今（23）日表示，為滿足投資人普通交易時段買賣零股之需求，自10月26日起可於交易時段買賣零股，盤中零股交易接受買賣委託時間為上午9:00至下午1:30，並於上午9:10起開始撮合，每3分鐘以集合方式撮合成交，零股交易買賣委託以限價為限，未成交委託不保留至盤後零股交易時段，既有盤後零股交易仍依現行機制維持運作。

為避免因行情波動劇烈，致成交價超出投資人預期，盤中零股交易設有盤中價格穩定措施，如每次撮合前試算之成交價格漲跌超逾前一次成交價格上下3.5％時，即延緩撮合2分鐘，並繼續接受買賣申報之輸入、取消及變更，俟延緩撮合時間終了後撮合成交。盤中零股交易下單方式採電子交易方式委託，且其下單介面應與整股有明顯區隔，但專業機構投資人不在此限，預收款券方式與普通交易相同；惟零股不得進行融資融券及借券賣出等交易。

櫃買中心與證交所將共同於9月27日（週日）及10月25日（週日）辦理盤中零股交易市場會測，並已通知證券商參與會測，以期盤中零股交易順利上線。

(工商 )