陳嘉樺ELLA艾拉秀娛樂無限記者會。（盧禕祺攝）

陳嘉樺（ELLA）今（23日）主持自己的《ELLA陳嘉樺 艾拉秀·娛樂無限》記者會，宣布艾拉秀將於11/14、11/15登場。她介紹這場演唱會不只是演唱會，還有40分鐘音樂劇和脫口秀，「我最會的就是製造高潮，艾拉秀處處是高潮，這是我出道19年第一次獨挑大樑，希望大家來見證我的高潮！」不過她也坦言自久未高潮，因近來忙於籌備演出，「我跟老公想要『快樂』都排不上」。

她前陣子肩頸痠痛，原來左上背長出4公分脂肪瘤，但最近忙到沒時間去做手術，她竟說，其實發現長脂肪瘤「我滿開心的！因為我喜歡看切瘤丶擠痘痘」，預計11月去做手術切除，屆時還要錄影下來，甚至想直播給大家看，她樂觀表示，瘤是良性的不用擔心，萬一惡性就聽老公的話「接受治療提早退休」。

她為艾拉秀打造全新三部曲內容，並推出新歌〈人生不能沒副歌〉，演唱會上12首歌曲都是為內容而挑，她分享日前在錄音室遇上靈異經驗，她形容，錄音時發現麥克風一直有大小聲，換無線麥克風後，還是有電流聲，隔音板自己動了一下，節拍器也出錯，由於適逢鬼月，在場工作人員都很毛，但她完全不害怕，她錄音室老闆過世時她有去上香，所以當下她就是還謝謝他陪自己錄音。

她今在記者會上又唱又演，並50秒快速換上低胸禮服展露事業線，她坦言「有墊」，打趣說「今天特別拿出厚片，因為我的左、右二房不合，都躲在腋下」，她的兒子勁寶遺傳了她的表演細胞，會唱BlackPink的歌，她笑說，一直有廠商想找兒子，但「我口袋還夠不需要麻煩他！」她力邀大家來看艾拉秀，好姊妹Selina、Hebe也會到場力挺。艾拉秀11/14、11/15在台北流行音樂中心舉行，門票9/27開賣，可洽拓元售票系統。

陳嘉樺（ELLA）今在記者會上又唱又演。盧禕祺攝

陳嘉樺（ELLA）今主持自己的《ELLA陳嘉樺 艾拉秀·娛樂無限》記者會。盧禕祺攝

(中時 )