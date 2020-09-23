2020演藝圈群星殞落 蔡依林嘆40歲「不再蹂躪身體」

蔡依林Jolin代言白蘭氏萃鷄精記者會。（盧禕祺攝）

蔡依林（Jolin）23日出席鷄精活動，代言粗估吸金千萬元，時隔9個月公開亮相，開心跟大家打招呼。Jolin原訂在5月於高雄巨蛋舉辦「Ugly Beauty」演唱會，受疫情影響延期，外傳有望在11月重新起跑，她笑說：「最近可以有確定的答案，中秋節跟嫦娥許願一下，應該是可以吧。」

對此，她的經紀人王永良表示，目前在處理外籍舞者來台程序及隔離事宜，若舞者們的工作簽證、來台一切批准順利的話，有確定日期會正式公告。Jolin日前歡慶40歲生日，蔡媽扮成〈怪美的〉MV法官，頭戴白色假髮勁歌熱舞，Jolin說：「她很會扭，很喜歡表演，她很少有機會跟大家一起跳，因為她一個人跳會害羞，喜歡在群體裡最閃耀的。」被問及邁入40歲感覺？她說：「差不多，沒什麼太大的感覺，40比較更坦然放鬆，放掉很多目標的追求，30歲想完成什麼就去做，比較沒有那麼執著的時候，比以前都快速決定行動。」

她透露日前最快速的決定就是朋友某次記錯飯局時間，朋友直問Jolin不是今天有約嗎？Jolin說：「是明天，但我可以出門。」Jolin立刻衝出門自虧：「我連妝都沒畫。」至於感情近況、空窗期，會覺得很久？她僅表示：「還行。」似乎對戀愛看滿開。

(中時 )