陳曉東日前忙「PLANET XT」世界巡演，完成香港站後告一段落，也接連拍攝1部電視劇、2部電影，近期他演出的青春勵志劇《乘風少年》，將於今晚於大陸平台播出。劇中陳曉東飾演天王級大神「韓臻」，被選秀節目重金聘請當男團導師，外表看起來斯文和藹，對待事情卻無比嚴酷認真，在結識一群追夢的少年後，一路幫助少年們實現夢想。

近年出現許多偶像選秀節目平台，《乘風少年》也是大陸第一次以練習生出道為題材的電視劇，緊跟熱點話題，並看中陳曉東做為經典偶像，完美契合人物，特意邀請他出演劇中同樣是巨星、卻致力培養出一個成功男團，助少年夢想高飛的一位導師。

陳曉東曾演過醫生、富家少爺、皇帝，這是第一次飾演老師，造型上為更貼近劇中人物性格，陳曉東也是精心設計，戴起了金絲眼鏡，談起出演這次角色的初衷，雖然陳曉東本人沒有參加過任何選秀，當年就直接出道，但近2年他也曾想打造一個新人男團，這次借著《乘風少年》，在劇中創造一個男團出來，也算是完成了自己的夢想。此外今年陳曉東與李力持導演合作的電影《平凡老爸》、還有突破形象的電影《戰朝歌》也將陸續上映。

陳曉東在青春勵志劇《乘風少年》中打造新人男團。（慈文影視提供）

陳曉東近年除了忙巡演，也拍攝多部電視劇、電影。（慈文影視提供）

(中時 )