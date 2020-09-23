高市社會局舉辦「幸福好時光—祖孫共讀樂活動」及「用心傾聽、用心互動-親子溝通工作坊」，共有45戶家庭80位親子和祖孫參加。（高市社會局提供／柯宗緯高雄傳真）

「阿孫啊！你猜接下來他會說什麼？」阿公說著故事書的內容，一旁的孫子聽得出神，祖孫兩人早已融入在繪本的世界，看到的不只是書本，而是那默默升溫的祖孫情。

高雄市社會局苓雅社福中心在12日及19日為社區家庭舉辦「幸福好時光—祖孫共讀樂活動」及「用心傾聽、用心互動-親子溝通工作坊」，共有45戶家庭80位親子和祖孫參加。透過共讀、共煮、共食及共玩，大人小孩在歡樂及笑聲中度過一個「銀」「童」樂的幸福好時光。

現代雙薪家庭的比例大幅提升，家長沒有太多時間陪伴孩子，或不知如何與孩子相處，透過有趣的親子桌遊，大家一起討論對策，同心協力完成任務，過程中彼此還會相互肯定及稱讚對方，讓親子情更增溫。

而祖孫參與的活動中，為了準備野餐的美食，阿公阿嬤忙著削水果切成丁，孫子、孫女負責剝蛋殼和壓煮熟的馬鈴薯，最後祖孫一起做出好吃的馬鈴薯蛋沙拉。

另外，也做了美味的蘋果火腿可頌及三明治，餐桌上擺滿七彩繽紛的美食，享用美食的同時，大家還能聽故事《祖父的祖父的祖父的祖父》，最後一起玩祖孫投球ＰＫ樂，與家人度過幸福快樂的好時光。

社會局長謝琍琍表示，這樣的活動別具意義，可以關心家戶的親子互動情形，也能讓阿公阿嬤擁有和孫子女的特別回憶。感謝高雄市音樂養生慈善公益協會長期照顧及關懷社區弱勢家庭的長輩，透過祖孫一起講故事一起野餐，一起玩桌遊活動，諦造家人彼此的共同話題及回憶，拉近彼此的距離，找回「家」的感覺。

(中時 )