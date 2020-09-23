有「台版陳同佳案」之稱的男子林湯駿，去年10月到香港錶行搶奪勞力士等名錶，之後潛逃回台灣被捕，雖港方拒絕司法互助，但台中地院一審判處他10年10月徒刑，林男不服提起上訴，台中高分院上午宣判，法官認為他上訴無理由，駁回上訴、仍維持原判，全案還可上訴。

台灣籍男子林湯駿（29歲）去年5月間先到日本京都的「瑞士鐘錶行」，搶奪價值台幣425萬元的勞力士錶，隔月又到新加坡、同樣搶奪錶店的2支勞力士錶；而去年9月間，他再度赴香港的知名錶店勘查現場，10月二度赴港、持空氣槍搶奪市價300多萬的名錶後逃逸並搭機返台。

此案經香港媒體報導，港警向台灣方面要求提供林男資料，台中檢警也同步展開調查，並於去年11月逮獲林男，台中地院審理後依加重強盜罪判林男10月10月刑期、沒收犯罪所得280萬元，他不服上訴二審，台中高分院認為林男因積欠賭債強奪名錶，不只造成店家損失、且危害治安，駁回上訴。

(中時 )