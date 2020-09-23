【遊戲橘子新聞】由台灣遊戲橘子攜手韓國遊戲大廠Kakao Games共同營運的韓國百萬小說IP同名手遊《月光雕刻師》，日前(9/17)官方開跑【事前預約】與【預先創角】活動，引起全台玩家熱烈響應，今(23)日官方宣布【雙平台刪檔菁英測試】即刻起搶先開放下載，並於9月24日至9月26日正式開放玩家進行封測體驗。為感謝玩家熱情參與，官方加碼推出六大特別活動，參加【事前預約】抽最新iPad Air4、多達數十種虛寶等獎勵，並首度公開五大職業特色介紹，浪漫冒險即將啟程！

月光雕刻師｜立即預約｜韓國雙平台排行No.1奇幻手遊大作

《月光雕刻師》遊戲影片

《月光雕刻師》9/24～9/26雙平台刪檔菁英測試、五大職業特色首度公開

《月光雕刻師》於9月23日中午12:00開放雙平台搶先下載遊戲，於9月24日至9月26日每日下午14:00至晚上22:00進行【雙平台刪檔菁英測試】，iOS版本限量1萬名玩家、Android版本名額無限制，官方也同步公開五大職業特色介紹，讓玩家能全面體驗遊戲各種好玩特點，盡情戰鬥冒險！

※戰士

為坦克兼近戰的輸出型角色，「力量」及「體力」為主要屬性，同時具備「嘲諷」、「擊退」、「暈眩」等近戰專屬技能，可組合多樣化的控場戰鬥方式，是隊伍中最穩健的靠山。

三大推薦技能為：【勇猛之劍】造成範圍攻擊同時暈眩敵人、【戰鬥咆哮】增強速度、【閃光刺擊】增加仇恨值吸引「怪獸聖騎士」。

※巫師

可操控元素力量的獨特職業，可依據敵人的屬性弱點，使用各種屬性傷害克敵制勝；大部分技能皆為範圍技，是隊伍中對付大量敵人的絕佳能手。

三大推薦技能：【火球】造成範圍傷害後能持續灼燒敵人、【冰雹】傷害並減低敵人速度、【雷電雨】電擊敵群同時造成擊暈效果。

※弓箭手

敏捷性質的遠攻職業，可運用弓箭攻擊技能及強化寵物技能，造成強大攻擊輸出；弓箭手需培養角色「魅力值」馴服寵物，從Lv.5開始即可進行抓寵，其他職業需達Lv.45並通過指定任務才能取得抓寵技能，弓箭手抓來的寵物可覺醒一項「寵物特別技能」，如「破防」、「嘲諷」、「強化BUFF」等，輔助角色戰鬥。

三大推薦技能為：【強化箭】以更強的攻擊力射出箭矢攻擊敵人、【火海】射出箭矢同時使目標地點燃燒造成範圍傷害、【夢幻的團隊合作】一定時間內依魅力值提升寵物攻擊力。

※聖騎士

兼具坦克、補師、控場的全方位輔助職業，可一次恢復隊友全體血量，也可使用各種弱化技能來降低敵人威脅性，提升隊伍整體能力值、來面對更強大的敵人。

三大推薦技能為：【懲罰的槌子】造成傷害同時暈眩敵人、【審判撤退】造成範圍傷害同時降低敵人攻擊力、【女神的恩典】在一定時間內持續恢復隊伍成員HP。

※無職業/雕刻師

什麼都不會、什麼都有可能，適合初期還想觀察各職業特性的玩家選擇，Lv.25可轉職成各種職業，完成隱藏任務可轉職為「雕刻師」職業。

※雕刻師

敏捷為主的近戰職業，能自行在「小屋」製作雕刻；戰鬥能力也不容小覷，可使出各式快速華麗的雕刻劍術，並消耗專屬的特殊道具施展法術、召喚石魔像；是物理攻擊為主、法術攻擊為輔的特別職業。

三大推薦技能為：【雕刻劍術．幻影劍】高暴擊率單體攻擊、【自然雕刻術．落雷】雷電屬性範圍攻擊，可機率性暈眩敵人、【雕刻召喚術．石魔象】召喚「石魔象」協助攻擊，可擊暈敵人。

《月光雕刻師》五大職業特色公開。（圖／遊戲橘子提供）

《月光雕刻師》事前預約加碼再抽iPad Air4、數十種獎勵放送

歡慶【事前預約】玩家踴躍支持及【雙平台刪檔菁英測試】開跑，官方加碼推出六大活動：

※第一重【事前預約加碼抽】

事前預約期間，完成預約即獲抽獎資格，遊戲上市後一週內於官方粉絲團公布幸運得主。

※第二重【封測點名活動】

封測期間，官方將放送各式各樣的豐富虛寶與物資，包含技能書、武器裝備、夥伴、強化卷軸等道具，讓玩家盡情體驗、享受急速升等快感。

※第三重【封測期間限定序號】

封測期間，官方粉絲團將公布限定序號，可於菁英封測期間兌換「羅薩姆王座雕像」*1，羅薩姆王座雕像可擺飾在小屋外面，是和平的象徵。

※第四重【封測問卷獎勵】

參加封測填寫問券，可於遊戲上市後取得序號兌換「技能書」*150、「受祝福的防具強化卷軸」*3、金幣 30萬。還有機會抽中Kakao Friends相關贈品組。

※第五重【封測排名】

封測結束並填寫問卷的玩家，有機會獲得上市後獎勵。等級第一名帳號可獲得「受祝福的武器強化卷軸」*10、「受祝福的防具強化卷軸」*10、「強化保護石」*20、「紅色蝴蝶」*1000；Lv.81以上抽出5名可獲得「受祝福的武器強化卷軸」*10；參加問券抽出10名可獲得「受祝福的防具強化卷軸」*10。

※第六重【粉專限定活動】

官方粉絲團將於菁英封測期間舉辦「抓蟲大師」、「文學獎」、「抽獎活動」三大活動，詳情請持續鎖定《月光雕刻師》官方網站與粉專消息。

《月光雕刻師》事前預約加碼抽iPad Air4。（圖／遊戲橘子提供）

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