沙崙智慧綠能科學城、以及三井Ootlet等利多助陣，台南高鐵站成為建商推案熱區，第一個大樓建案，23日由達麗建設搶得頭香，「國家強棒」大樓23日動土之後，總銷45億元的建案，正式開賣，每坪開價介於22到25萬元，並以2到3房的產品規劃，鎖定全台首購客，台南市長黃偉哲表示，「除了建照和使照無法同時發放之外」，將全力支持公民營企業在台南的投資。

達麗董事長謝志長23日在「國家強棒」大樓建案動土儀式之前，受訪指出，台南高鐵特定區生活圈，「唯二」的2塊商業用地、總共7千多坪，都是達麗在去年以每坪20多萬元標得，「現在，住宅用地每坪都已漲到35萬元以上了」。

謝志長表示，根據達麗在國外的開發經驗，交通便利和產業利多，是房地產市產的重大驅動力量，而台南高鐵特定區房市，則是兼具前述二個特質，基地距離台南高鐵站，走路只要6分鐘，附近更有南科，光是台積電已經量產的5奈米廠和施工中的3奈米廠，帶來的就業和人口，就成為該區的房市票房保證。

他說，達麗23日先行推出「國家強棒」大樓建案，總銷約45億元，產品坪數從21坪到38坪，每坪開價介於22萬元到25萬元之間，平均成交價約20萬元，鎖定全台各地的首購客和部份首換族群。

謝志長表示，「國家強棒」推案的內心，是矛盾的，因為，基地條件太好，捨不得太早賣出，可是，又礙於是上市櫃公司，必須要有營收的壓力，因此，才忍痛在此時推案，不過，另一塊基地的推案時間，則會放慢速度，以創造最大的推案效益。

出席，「國家強棒」動土儀式的台南市長黃偉哲表示，高鐵台南站是台南市的門面，中央在這裡規劃設立沙崙智慧綠能科學城，「是台南未來的明日之星」，中研院、工研院、以及國研院等三院，聯手為這裡大量注入研發資源，並大量引入科技人才，將為區域帶來大量穩定且高收入的居住人口。

黃偉哲指出，明後年將要完工的台南會展中心、以及日本三井Outlet，將來也會大力帶動觀光與大量工作、居住需求，加上南科產業發展，這些都將使得台南高鐵特區成為發展前景的潛力。

他說，歡迎建商投資台南，「除了建照和使照無法同時發放之外」，台南市政府將全力支持公民營企業在台南的投資，共同帶動區域發展。

(工商 )