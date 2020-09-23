（國泰世華銀行重啟亞洲萬里通聯名卡，國泰世華銀總經理李偉正（左2）、副總鄭永欽（左1）與亞洲萬里通台灣區總監陳怡伶（右2)、萬事達卡台灣區總經理陳懿文（右１）一起啟動卡片。圖／彭禎伶）

新冠肺炎造成民眾無法出國，航空卡、哩程卡2020年幾乎刷不動，國泰世華銀23日宣布重啟亞洲萬里通聯名卡，訴求陸地消費加速累哩，新卡友限期最低消費2~10元就能累哩，盼重新刺激此卡片20萬卡友消費，到明年底前盼再增10萬卡。

國泰世華銀行總經理李偉正表示，國泰世華銀在2015年發行亞洲萬里通聯名卡，且推出哩程數加速器，這五年來這群客戶不只在旅行或生活品味上，需求都在增加，即便在新冠肺炎情影響下，亦是有增無減，這次國泰世華銀擴大累積哩程的加速器的範圍，擴大生活圈，納入可累積的範圍，讓持卡人在一日生活圈、公務、旅遊、餐飲、娛樂消費都能累哩。

國泰世華銀等於是在民眾仍不能大量出國的情況下，繼續堅守與亞洲萬里通的聯名卡合作，加大哩程累積，過去舊卡最優是15元累一哩，新卡則是最優10元累一哩，全新卡友在今年底前刷卡逾8萬元，且在特定通路刷卡，最優可2元累一哩。

國泰世華銀資深副總鄭有欽表示，無論是亞洲萬里通聯卡名或是長榮聯名卡的持卡人，都是愛旅遊的優質客戶，但今年新冠肺炎造成很多人不能出國，就可能造成客戶不刷這張卡片，所以擴大陸上消費累哩的功能，讓客戶即便不能出國也能累哩，重啟客戶使用這張卡片。

依據亞洲萬里通的分析，台灣會員過去拿里數兌換台日兩地飯店比率達5成，今年因為受到疫情影響，有8成的會員轉而兌換台灣的飯店住宿，國泰世華銀的亞洲萬里通聯名卡因為有獨享9折里數兌換的權益，其卡友在今年1到9月拿里數兌換飯店住宿的比率，占台灣會員兌換的6成。

這些卡友平均拿33,000哩換二天一夜的飯店，多在宜蘭、台北、台中、台南及花東；這次國泰世華銀重啟亞洲萬里通聯名卡，則打出期限內加速累哩，且可用2萬哩換價值3.2萬元的國內住宿。

(工商 )