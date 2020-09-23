金鐘視后鍾欣凌近期演出夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》，人氣再度飆升，近來代言不斷，23日出席餐廳一日店長活動，開心大啖美食，但想起下週要做例行健康檢查，難免有些擔憂，而同門的楊貴媚、何如芸要她別再吃，還建議她餓時可以吃茶葉蛋配白開水，何如芸也說自己早餐都吃一顆水煮蛋或半顆奇異果，鍾欣凌直呼「我都可以吃一碗公的奇異果，這種話我都不敢聽」。

鍾欣凌、郭彥均主持的《超級總動員》今年入圍金鐘兒童少年節目主持人獎，她說很替團隊開心，但自己最擔心在紅毯跌倒，因為過去曾拐到腳、險跌倒，加上以前禮服很緊，去年金鐘前兩天，發現自己肚子太大，束腹穿不下趕緊請造型師調連身束褲，這回經紀公司要她「安心做個胖子」，禮服挑選漂亮合適，最近只訓練她走路要大氣，手不要亂放，鍾說「這禮服讓我很安心，很大件我可以安心吃」。

她因《婆婆》人氣爆漲，她笑說拍《婆婆》期間都穿哺乳型、運動型無鋼圈內衣，「因為婆婆也不用太挺」，但為了金鐘禮服，最近要去買內衣，被經紀公司要求「至少穿個鋼圈不要歪掉的內衣」。

最新劇情中，彩香（鍾欣凌飾）下定決心決定退休，把餅舖交給大兒子秉忠（Darren飾）經營，惹怒黃姵嘉、張書偉，憤而離開自立門戶，播出後引起網友共憤。鍾欣凌透露，最近的確不太敢看網友留言，不過她讚有網友很聰明，發現「婆婆的眼神有點不一樣，後面可能會有轉折」。

劇中一哥（許傑輝飾）總叫她「阿香」，鍾欣凌說，某天送女兒上學，背後有人狂喊她「阿香」，原以為是許傑輝，一轉頭看竟是50多歲阿伯，她尷尬點頭趕緊搭計程車離去。鍾欣凌也說，現實中的媽媽叫林香，自己劇中角色叫林彩香，僅差一個字，爸爸總叫媽媽「阿香」，媽媽則暱稱爸爸「阿狗」，3歲那年跟爸媽去廟裡時走失，大哭之餘大夥幫她找爸媽，她卻想不起爸媽叫什麼，就說爸媽叫「阿狗、阿香」。

鍾欣凌23日擔任一日店長，品嘗上海江浙料理。（原來上海提供）

鍾欣凌擔任一日店長，餵食饕客品嚐美食。（原來上海提供）

鍾欣凌享用片鴨，大讚美味。（原來上海提供）

(中時 )