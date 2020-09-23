彰化縣衛生局對無症狀居家檢疫者採檢，衛福部啟動政風單位調查，中央流行疫情指揮中心今日公布調查結果，指出彰化縣衛生局共有2項作為違反指揮中心政策，一為對無症狀居家檢疫者進行採檢；二為主動要求居家檢疫者於檢疫期間外出，但並沒有罰則。彰化長王惠美表示，對於指揮中心的廉政調查結果，縣府予以尊重。

中央疫情指揮中心8月17日公布國內第485例新冠肺炎，因該案無症狀並於居家檢疫期間前往醫院採檢，指揮中心指揮官陳時中指示中心行政組廉政小組啟動調查，廉政小組於8月24日及8月28日提出第一、第二階段調查報告，指出2項違反指揮中心正政策。

指揮中心表示，現行傳染病防治法對於地方主管機關違反第5條所定權責事項，或違反第17條第1項指揮官統一指揮、督導及協調者，並無相關行政裁處罰則規定。若地方主管機關未落實執行防疫政策或有逾越法規權限之作為，是否適用傳染病防治法規範，未來可於傳染病防治法修正時，參考立法例併同為立法政策評估。

對於中央指有違反規定，並無相關行政裁處罰則規定，彰化縣府表示，對於指揮中心的廉政調查結果，縣府予以充分尊重。

彰化政府表示，彰化縣衛生局在防疫過程中的作為，絕對是為了保障縣民的健康提前部署，而且都是遵照中央指揮中心的規定辦理，當下中央地方一條心應以防疫為優先。後續相關程序等收到正式調查報告後，再做適當處理。

(中時 )