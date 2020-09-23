台南市政府文化局將麻豆總爺藝文中心的廠長宿舍委外，由民間業者經營咖啡店，讓古蹟活化再生、閒置空間能夠再利用，也讓民眾多個好去處。（莊曜聰攝）

台南市定古蹟總爺藝文中心有古色古香的糖廠建築，其中有百年歷史的廠長宿舍，早年可是閒人止步，但近年隨著古蹟再生活化、閒置空間利用的觀念及風氣漸盛，南市府文化局將其委外，引進民間業者經營咖啡店，開放後民眾可以入內參觀，感受日式木造建築的工藝之美，也能順便品嚐香醇咖啡。

位於麻豆區的總爺藝文中心在文化局經營下，頗具知名度，園區內有多幢日據時期的古早木造建築，還有老樹、綠地，結合已整修完成對外開放的藝文展覽空間，假日總會吸引不少遊客前來，平時也有居民前來踏青散心，是當地重要的休閒場所。

但因總爺藝文中心辦理展覽等活動都需要經費，為了籌措財源的壓力，園區也得多角化經營，文化局決定將整修後閒置的廠長宿舍委外，交由民間業者經營咖啡廳，並規畫出咖啡用餐區、咖啡聞香區、商品販售區，以及廠長宿舍木造建築介紹，民眾一窺建築堂奧的同時，也能坐下小憩片刻，沉浸在濃濃咖啡香中。

承租的綠穗精緻農產公司總經理陳毓宏表示，公司經營咖啡豆與濾掛式咖啡的販售，透過百貨公司及網路等通路銷售，並沒有實體店面，廠長宿舍的薩爾圖咖啡店是首家實體店面，另外為相挺台南農民，也嚴選東山咖啡豆及麻豆柚花，烘焙出柚花咖啡，希望能成為具有在地特色的產品，未來也會開辦咖啡講座及藝文推廣，不定期行銷。

(中時 )