婚姻最忌另一半偷腥，但更讓人受苦的，是對方不知錯反倒「腦洞大開」，購物專家筑婷的前一段婚姻，就堪稱讓人刷新三觀！她因抓到丈夫偷吃嫩妹而分開，但這段遭背叛的感情，受懲罰的卻是她，不但小三不知恥嗆聲：「當小三要即時」，連丈夫都提出無理要求，讓她傻眼心死求離。

筑婷在《震震有詞》節目上，痛訴因另一半偷腥而離婚，表示前夫當年追她時，不但溫馨接送還會買鮮花討她歡心，暖男行徑讓她身旁的親友都盛讚，本以為婚後也能如此甜蜜，但從某天開始，老公突然要她自己搭車，車還不給他開，且開始頻繁晚歸也不報備行蹤，筑婷覺得有異，但因為有了小孩，所以硬是吞下了疑慮。

筑婷本想就此忍下去，但某天發現有人傳給先生一則簡訊，寫道：「老公你好辛苦，看你趴在桌上睡覺好可憐」，才知另一半早已外遇，而她想挽救婚姻，於是在婆婆陪同下找小三談判，沒想到小三被揭穿後毫無悔意，還說當小三要即時：「妳現在不當人家小三，就是別人當妳小三」，說自己陪男方吃喝玩樂相當快活，但讓筑婷心死的不是小三的強勢，而是丈夫壓根不放手。

她後來告訴老公已知他不忠，希望他回頭，一切就當沒發生，沒想到老公不願意，表示：「我全都要」，還要求筑婷打給小三傳話，轉告思念之情，試圖三人行，讓筑婷感到不可思議，心死要求離婚，官司纏鬥半年才終於恢復單身，孩子監護權歸她，而筑婷以自身經歷，勸告人妻們，老公外遇、劈腿不要奢望浪子回頭，因為「會不斷循環」。

(中時新聞網)