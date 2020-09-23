美國華為禁令在9月15日正式生效，華為產品所需的晶片來源遭到阻斷，讓華為的業務部門營運陷入困境，不過，近期2大CPU大廠AMD、英特爾相繼證實，已經獲得美國出貨許可，華為筆電的處理器晶片來源問題獲得解決，華為輪值董事長郭平23日受訪表示，高通正在申請美國政府的出貨許可，華為很樂意使用高通的晶片。

華為去年被美國商務部列入實體清單，限制美國企業向這家大陸手機製造商出貨，包括高通在內的美企，加上今年美國商務部通過最新一輪的禁令，導致任何企業都必須獲得美國政府的許可，才能向華為出貨含有美國技術的半導體產品與服務。全球晶圓代工龍頭台積電也在今年7月法說會證實，今年9月14日後停止出貨華為。

據CBNC報導，郭平在華為全聯接大會 (Huawei Connect 2020)會後接受媒體採訪表示，華為是否會在5G旗艦級手機，採用高通的晶片？郭平表示，華為一直都與高通保持良好溝通，並在過去10年，華為也一直向高通採購晶片，他們注意到，高通已經向美國政府申請出貨許可，若能通關，他們很樂意採用高通晶片。

若高通真能獲得美國政府的出貨許可，就算華為旗下海思半導體所設計的手機處理器遭斷阻下單給晶圓代工廠生產晶片，華為手機一樣能透過高通取得晶片來源管道，至少保障華為手機業務不至於遭到禁令掐死活路，避免退出市場的風險。

(中時新聞網)