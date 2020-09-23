供過於求，中國螺紋鋼價承壓；因旺季需求不如市場預期，加上供給量居高不下，促使螺紋鋼期貨價格承壓下行；數據顯示，中國9月1日至20日，建築鋼材成交量均值為21.9萬噸，較上個月回落0.1萬噸，不過粗鋼日均產量和鋼筋產量增加速度均創下今年初以來新高，因此螺紋鋼價有可能繼續下跌。

周二(22日)最新報價，上海期交所螺紋鋼近月期貨，報每公噸3614元人民幣，相較近一個月高點已下跌約5.3%。(商品行情網)

(時報資訊)