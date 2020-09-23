《商情》供過於求 中國螺紋鋼價承壓 16:142020/09/23 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 供過於求，中國螺紋鋼價承壓；因旺季需求不如市場預期，加上供給量居高不下，促使螺紋鋼期貨價格承壓下行；數據顯示，中國9月1日至20日，建築鋼材成交量均值為21.9萬噸，較上個月回落0.1萬噸，不過粗鋼日均產量和鋼筋產量增加速度均創下今年初以來新高，因此螺紋鋼價有可能繼續下跌。 周二(22日)最新報價，上海期交所螺紋鋼近月期貨，報每公噸3614元人民幣，相較近一個月高點已下跌約5.3%。(商品行情網) (時報資訊) #螺紋鋼 #中國 #承壓 #供過於求 #市場預期 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《產業》SEMI看H2記憶體價格承壓 明年H1回穩 11:422020/09/23 財經 《金融》美元指數登93關 外資：作多新台幣者宜趁勢獲利了結 11:082020/09/22 財經 權證星光大道－中國信託證券 世紀鋼 風電訂單加持 04:102020/09/23 證券．權證 《國際政治》新冠疫情重創全球 川普促聯合國向中國究責 11:592020/09/23 財經 陸港觀盤－從十四五能源規畫 尋綠能投資契機 04:102020/09/23 全球財經 營運升溫 聯詠、義隆認購夯 04:102020/09/23 證券．權證 川普批「中國病毒」 環時：這位總統來聯合國吵架的嗎？ 10:482020/09/23 兩岸 承啟拉貨動能強 後市搭順風 04:102020/09/23 證券．權證 《商情》國內甲苯、二甲苯本月二度調漲 15:062020/09/23 財經 興立翔機電無油式空壓機 醫用級 04:102020/09/23 產業特刊 財經熱門新聞 離岸風電「2兆大騙局」？ 老謝爆看台積電驚天動作就知道了 - 財經 外媒爆川普女婿曾借貸14.5億 兆豐銀回應：已還清 - 財經 - 工商 華為手機復活？美半導體2大咖能出貨 稱樂意採用高通晶片 - 財經 殺華為逼出晶片原子彈？ 比爾蓋茲反禁令 驚爆背後盤算 - 財經 台灣GDP世界排22好嗎？他怒「全球最可恥」遭瘋傳 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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