日系外資力挺聯電(2303)，指聯電評價還是低估，將目標價從28元調升到40元，為外資圈對聯電最高評價。

日系外資在最新出爐的報告中表示，聯電股價嚴重被低估；指聯電第三季來受惠晶圓代工產業趨勢，但聯電評價仍在十年低檔，以2022年EPS回推，本益比才九倍。

另外，中芯禁令也是投資人看好聯電的原因之一，市場預期將有轉單效應。但日系外資指出，由於高通和中芯有著密切合作，美國最終可能不會祭出禁令，即使如此，8吋晶圓調漲和TDDI挹注成熟製程，聯電獲利就會跳躍成長。

日系外資調高聯電2020-2022年每股盈餘預估4-9%，根據推估，聯電2020-2022年EPS逐年向上，若以2022年獲利採用13.5倍本益比，目標價可達40元，並重申聯電「買進」評等。日系外資並預期聯電股利會隨獲利提升，2021-2023年每股配息逐年向上，樂觀看聯電2023年配發現金股利上看2.4元，創1998年以來新高股利。聯電股價今逆勢上漲0.9元至26元。

(時報資訊)