危老政策持續發酵，帶動北市透天與市中心舊公寓買氣，根據北市最新實價登錄資料顯示，文山區的保儀路121-130號有棟透天厝，成交金額高達5.23億元，主要因為該筆交易的土地高達381.54坪，換算單坪土地金額成交約每坪137萬元，另外，士林的忠誠路二段166巷也有地坪88.94坪的透天成交3.5億元，市中心的光復北路也有透天成交8千萬元的紀錄。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，危老政策推動順利，加上近期的房市趨於復甦，房價維持相對高檔水準，增添建商整合推案信心，這些條件都讓一些舊透天的交易動了起來，尤其是市中心中兩、三樓高的平房與透天，通常都屋齡十分老舊，符合危老的申請條件，且土地面積具備一定規模，若是所有權人單純更有利推動危老改建，因此近期實價交易都可以發現有些透天高價成交的訊息。

最新揭露文山區的保儀路121-130號，交易時間在2019年4月有筆透天厝，建物移轉面積74.26坪，總價成交5.23億元，成交金額相當驚人，不過土地移轉面積則高達381.54坪，換算土地每坪成交137萬元，若建物符合危老的條件，獎勵後有更高的開發效益。

另外正對天母運動公園的忠誠路二段166巷1-10號，也有筆透天厝交易，屋齡47年的舊透天，成交3.5億元，地坪88.94坪，另外光復北路同樣也有三筆的透天厝交易，各項交易條件相似，總計土地49.53坪成交8171萬元。

曾敬德表示，危老推動的狀況下，整合者不必動輒整合到好幾百坪才能都更興建，甚至幾棟透天就可以單獨改建，因此市中心的透天或者商業區的透天，都因此交易或整合變得更為活絡，另外像市中心的老舊公寓產品，也有置產型買方長期持有，等待未來有天改建身價翻漲的機會。

(時報資訊)