農委會主委、非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官陳吉仲今日與交通部、財政部關務署於台北郵件處理中心視察郵包檢疫作業，表示絕對防堵病毒於境外。（李柏澔攝）

國際非洲豬瘟疫情並未停歌，根據往年經驗中秋前後是境外含肉月餅等違規輸入高風險時段，農委會主委陳吉仲今(23)日同交通部、財政部關務署於台北郵件處理中心視察關務署進口國際郵包X光機查驗，以及農委會防檢局檢疫犬嗅聞作業，要求落實執行查驗工作，阻絕疫情入侵。

非洲豬瘟中央災害應變中心表示，關務署與防檢局因應中秋節大量進口郵包查驗工作，將全力合作加強X光機查驗與檢疫犬嗅聞工作，不讓含肉月餅等違規境外動物產品輸入來台。

防檢局基隆分局長董好德說明，去年全年開箱疑似動物郵包達1378批，而去年9月中秋節期間在郵包中查獲違規輸入動物產品為195件，其中97件為含豬肉月餅。

今年9月截至15日止在郵包中共查獲21件動物產品，其中8件為含豬肉月餅，顯示國人跨境購買或郵寄輸入違規中秋節禮品已成為高風險管道。

董好德指出，非洲豬瘟病毒對環境抗性強，冷凍豬肉可保有感染力達1000日，過去3年亞洲有12國、歐洲17國、非洲28國相繼淪陷為疫區，最近連德國也出現首例，顯示在歐洲地區非洲豬瘟有擴大趨勢，不過非洲豬瘟不會人畜共通，民眾可放心。

陳吉仲呼籲「拜託民眾不要從國外郵寄、快遞或網路訂購，肉品到國內！」若收到來路不明含豬肉產品的包裹可直接聯繁防檢局收取，或就近送至防檢局各分局或地方動物防疫機關進行銷毀，邊境防疫有賴全民共同維護。

依據「動物傳染病防治條例第34條第3項」規定，應施檢疫物不得以郵遞寄送輸入，收件人接獲郵遞寄送輸入之應施檢疫物時，應即送交輸出入動物檢疫機關銷蝦，未送交者將處3萬至15萬元罰緩。

(中時 )