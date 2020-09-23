網友貼出自己喉嚨的傷口照。(圖擷取自Dcard)

踏進牙醫診所對許多人來說要鼓起很大的勇氣，其中拔過智齒的人一定了解，不止過程緊張，麻醉退去後更是一場考驗。日前一位女網友分享，自己去牙醫診所拔智齒，沒想到過程中牙醫用電鑽切割智齒時，不慎鑽破喉嚨，她更貼出傷口照，讓當過牙助的網友驚呼，「太可怕了，我當牙助3年從沒看過！」

原PO在「Dcard」上的牙齒矯正版上無奈表示，自己因為智齒長出來造成牙痛，決定去看牙醫拔智齒。但在拔牙過程中，醫師使用電鑽切割智齒時，卻不慎將她喉嚨鑽破洞，雖然事後醫生有開藥膏給她，但沒有顯著效果，「連吞口水都痛，簡直是酷刑。」

由於喉嚨傷口實在太嚴重，影響到進食，導致身體非常虛弱，「走路都會頭暈。」見情況沒有沒有改善，她決定轉往大醫院看診。隨後醫院醫生告知，「傷口太深太大了，如果不縫合的話很難癒合。」就這樣原PO挨了2針將傷口縫合，另外也搭配醫生開的止痛藥希望情況好轉。

誇張的經驗曝光後，讓許多網友替她抱不平，「天啊好痛！這可以申請賠償了」、「扯爆！醫療疏失了吧」、「看了好久才看出來那塊黑黑的不是血結痂，而是被鑽出洞的陰影。這個真的浮誇」、「維護自己的權益同時，別忘了好好照顧傷口。」更有當過牙助的網友表示，「當牙助這麼久，最扯是麻藥打錯邊，沒有像你那麼嚴重的。照理來講他應該知道這種大小的傷口一定要縫啊！」

(中時新聞網)