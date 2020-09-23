東吳大學微生物系主任李重義(左)與東吳大學校長潘維大(右)為檢驗研究中心揭牌。(東吳大學提供／李侑珊台北傳真)

微生物引起的食物中毒症狀通常為急症，輕微症狀有噁心、嘔吐、腹瀉等，嚴重症狀甚至可能導致死亡。微生物檢驗在保衛食品安全扮演重要角色，透過檢驗技術找到問題源頭，並採取有效預防政策。東吳大學成立微生物檢驗研究中心，發展食安教育、學術與檢測技術。

東吳大學今（23）日透過新聞稿表示，微生物檢驗研究中心於9月19日舉行揭牌儀式，及邀請全國認證基金會執行長許景行頒授認證證書，並於同日舉辦「食品安全研討會」，邀請食品工業發展研究所所長廖啟成、全國認證基金會經理賴勇佐、SGS經理許加寬，共同探討食品安全相關議題。

廖啟成在研討會中表示，食品安全的屋頂是需要靠政府、業者、民眾三大柱子支撐：政府制定法規、業者把關品質、民眾參與議題；賴勇佐經理表示，2020國際認證日以提升食品安全為主軸，並且透過國際間相互承認協議，及符合性評鑑來達到的「一次驗證，全球接受」，可以加快食品製品的貿易效率並降低成本。

許加寬則說，食品安全可透過測試（Testing）、檢驗（Inspection）、驗證（Certification）之TIC產業鏈來為民眾把關，而國內食品相關之TIC產業鏈透過機械化、自動化、數位化系統，全方位地守護民眾的食品安全。

東吳大學指出，微生物檢驗研究中心為不僅兼具國際認證檢驗能力、齊全檢驗設備系統、學術研究量能量，可與產業合作，共同打造準確力、可信力及研究力之檢驗品質。以及，肩負高等教育責任，透過提供學生符合國際標準的學習環境，培養檢驗生力軍，以協助擴大社會檢驗量能。

(旺報 )