雙鋼印口罩24日上路，政府也將全數徵用國產醫療用口罩，國家隊成員之一「萊禮生醫」為了趕上徵用前最後一波，推出絕美「蜜光橘」玩色口罩，夢幻程度爆表，預料再度掀起搶購潮。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前宣布，24日起政府全數徵用國產醫療用口罩，民眾想買雙鋼印口罩，目前暫時只能透過實名制管道購買，萊禮生醫趕在全面徵用前，推出最後一個新色「蜜光橘」，有別於先前的淡橙橘，這次從布料到掛繩都透出淡淡的粉橘，超柔美蜜桃色系，優雅程度更能媲美之前一片難求的櫻花粉。

萊潔「蜜光橘」玩色口罩。(圖/摘自萊禮官網)

「玩色．蜜粉系列」蜜光橘口罩，一盒50入，定價399元。(圖/摘自萊禮官網)

萊禮生醫為了滿足消費者需求，24日當天推出「玩色．蜜粉系列」蜜光橘口罩，在全台丁丁藥局首賣，一盒50入，定價399元，此外，萊爾富、佑全藥妝、札幌藥妝、維康醫療用品、墊腳石書局等店家也將陸續開賣，想購買的民眾可注意各通路公告訊息。

業者強調，有別於之前「愛馬仕橘」的強烈視覺感，這次新上市的蜜光橘，調配出宛如底妝蜜粉的柔膚裸色，有修飾膚色的效果，溫潤的色系也適合一直延用到秋天。

(中時新聞網)