農委會主委、非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官陳吉仲今日與交通部、財政部關務署於台北郵件處理中心視察郵包檢疫作業，表示絕對防堵病毒於境外。（李柏澔攝）

國際非洲豬瘟疫情並未停歇，去年全年開箱疑似動物郵包達1378批，9月中秋節期間在郵包中查獲違規輸入動物產品195件，其中97件為含豬肉月餅；今年9月截至15日止在郵包中共查獲21件動物產品，其中8件為含豬肉月餅，顯示國人跨境購買或郵寄輸入違規中秋節禮品已成為豬瘟入境的高風險管道。

農委會主委陳吉仲今(23)日同交通部、財政部關務署於台北郵件處理中心視察關務署進口國際郵包X光機查驗，以及農委會防檢局檢疫犬嗅聞作業，將全力阻絕疫情入侵，不讓含肉月餅等違規境外動物產品輸入來台。

防檢局基隆分局長董好德說明，去年全年開箱疑似動物郵包達1378批，而去年9月中秋節期間在郵包中查獲違規輸入動物產品為195件，其中97件為含豬肉月餅。

今年9月截至15日止在郵包中共查獲21件動物產品，其中8件為含豬肉月餅，顯示國人跨境購買或郵寄輸入違規中秋節禮品已成為高風險管道。

董好德指出，非洲豬瘟病毒對環境抗性強，冷凍豬肉可保有感染力達1000日，過去3年亞洲有12國、歐洲17國、非洲28國相繼淪陷為疫區，最近連德國也出現首例，顯示在歐洲地區非洲豬瘟有擴大趨勢，不過非洲豬瘟不會人畜共通，民眾可放心。

陳吉仲呼籲「拜託民眾不要從國外郵寄、快遞或網路訂購，肉品到國內！」若收到來路不明含豬肉產品的包裹可直接聯繁防檢局收取，或就近送至防檢局各分局或地方動物防疫機關進行銷毀，邊境防疫有賴全民共同維護。

依據「動物傳染病防治條例第34條第3項」規定，應施檢疫物不得以郵遞寄送輸入，收件人接獲郵遞寄送輸入之應施檢疫物時，應即送交輸出入動物檢疫機關銷蝦，未送交者將處3萬至15萬元罰緩。

(中時 )