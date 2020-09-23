宇峻奧汀預計將於2020年10月發行的《潘朵拉的迴響：Echoes of Pandora》，於9/22事前登錄活動正式開砲！本次事前登錄將有許多相關活動待指揮官們一同參與，隨預約人數上升可獲得對應的豐厚獎勵之外，當預約人數突破最終目標，更可開啟豪華實體獎勵「ROCA機械錶」的抽獎機會！同時，目前遊戲已可透過Google Play商店及App Store商店進行搶先預約，立刻加入時序安全管理局「TLSC」，與潘朵拉少女們一同對抗神秘犯罪組織「斯芬克斯」，逆轉注定毀滅的未來吧！

事前登錄活動開砲！活動內容大公開

人數達成獎勵

在本活動將依照事前登錄的玩家人數，贈送可於上線後在遊戲中使用的各項道具。當事前登錄的玩家人數突破15萬人次，將贈送稀有的「SR角色任選卡*1」；突破30萬人次時，更將追加「SSR裝備箱」以及特製實體獎品「台灣限定 ROCA機械錶」！

人數達成獎勵。（圖／宇峻奧汀提供）

好友邀請送好禮

指揮官可於事前登錄頁面，邀請任意好友一同參與《潘朵拉的迴響》事前活動。當受邀的好友也完成事前登錄後，執行邀請的指揮官即可獲得相應好禮。好禮將隨著邀請人數一併提升，當邀請成功的好友數達10人，即可獲得「潘朵拉特製電競手把」、「吸水杯墊-萊茵款」抽獎資格！

好友邀請送好禮。（圖／宇峻奧汀提供）

特色系統－廚房、隨機遠征系統介紹

《潘朵拉的迴響：Echoes of Pandora》廚房、遠征遊戲畫面

廚房生產

指揮官透過安排潘朵拉進入「廚房」協助生產物資，除了可獲得極為珍貴的「時裝購買券」、更能獲得培育用素材、經驗道具、體力、核心…等各種道具。每位潘朵拉各自擁有不同的生產能力，配置適宜的工作崗位將可最大化獲取資源的效率。

進入「廚房」協助生產物資，除了可獲得極為珍貴的「時裝購買券」、更能獲得培育用素材、經驗道具、體力、核心…等各種道具。（圖／宇峻奧汀提供）

進入「廚房」協助生產物資，除了可獲得極為珍貴的「時裝購買券」、更能獲得培育用素材、經驗道具、體力、核心…等各種道具。（圖／宇峻奧汀提供）

進入「廚房」協助生產物資，除了可獲得極為珍貴的「時裝購買券」、更能獲得培育用素材、經驗道具、體力、核心…等各種道具。（圖／宇峻奧汀提供）

遠征系統

透過指派潘朵拉出戰，在沙盤地圖上可隨機偶遇「遠征」事件，指揮官可派出尚未出戰的潘朵拉少女進行「遠征」搜索，將有機率可直接獲得珍貴的「SSR潘朵拉」、「SSR等級裝備箱」、或是額外的升級強化道具！

在沙盤地圖上可隨機偶遇「遠征」事件，指揮官可派出尚未出戰的潘朵拉少女進行「遠征」搜索。（圖／宇峻奧汀提供）

在沙盤地圖上可隨機偶遇「遠征」事件，指揮官可派出尚未出戰的潘朵拉少女進行「遠征」搜索。（圖／宇峻奧汀提供）

在沙盤地圖上可隨機偶遇「遠征」事件，指揮官可派出尚未出戰的潘朵拉少女進行「遠征」搜索。（圖／宇峻奧汀提供）

《潘朵拉的迴響：Echoes of Pandora》目前預計將於2020年10月正式與玩家們見面，目前可透過雙平台搶先預約，官方將陸續釋出更多遊戲世界觀、遊戲內容與其他相關資訊。敬請關注官方粉絲團。

(科技)