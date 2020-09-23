20200920中天新聞 被嗆「搶男人」！ 辣妹遭「當街潑穢」赴警局提告

台北市信義區威秀影城中庭，19日晚間發生讓人震驚的「潑屎事件」，一名20歲邱姓女子，遭黑衣男當頭淋下滿滿一桶咖啡色穢物，被一旁民眾拍下照片上傳網路，引發網友熱議，驚呼「透過螢幕都能聞到臭味！」。而這起事件也引發網友的「成語魂」，屎有餘菇、屎倒淋頭、屎料未及、屎惡不赦……，變成了成語接龍大賽，也讓人訝異「ㄕ」竟有這麼多成語。

事後邱姓女子赴派出所提告，潑屎的柯姓男子也落網，柯姓男子向警方供稱，因日前在酒店與邱女有糾紛，事後還在臉書嫌他身高太矮，令他心生不滿，便搜集自己的糞便混合廚餘，挾怨報復。

對於柯姓男子的說詞，邱姓女子則在臉書怒斥「說謊」，並表示自己今年8月中旬才開始頻繁出入夜店等場所，與該名男子的說法有出入，而她再次強調根本不認識對方，更搬出自己的初戀男友身高也不算高的說法，打臉潑屎的柯姓男子，並再度嗆聲要「柯男下跪道歉」，如今，從她臉書動態看來，已一掃日前遭潑糞陰霾。

而這名遭潑穢物的邱姓女子，也不怕爭議，事後不但頻頻在臉書發文、開直播，與酸民對嗆，昨日還在鏡頭前大跳熱舞，露出邪惡視角，並表示她即將要簽約成為直播主。

這起事件在社群媒體Dcard也引發熱烈討論，有趣的是，還演變成成語接龍，網友們紛紛蓋樓：屎有餘菇、屎作俑者、屎惡不赦、屎倒淋頭、屎料未及、屎皮賴臉、屎罪難逃、難逃屎劫、屎勾以內、屎裡逃生、屎不瞑目、屎皮賴臉、見屎不救、人屎留名、屎命必達、屎氣沉沉、同生共屎、貪生怕屎、屎不悔改……，讓人訝異「ㄕ」竟有這麼多成語。

(中時新聞網)