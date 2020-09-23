美食-KY（85度C）旗下主打韓系風格的Day By Day，強勢插旗麗寶outlet二期，金黃色的裝潢色系，低調的工業風中帶點高雅，成為賣場中的新亮點，吸引不少IG網紅打卡，現在只要三千塊！就可以預約包場舉辦粉絲見面會，設備、餐食、甜點一應俱全。除了新鮮手做的韓式厚煎吐司、拌拌麵、千層蛋糕，還有單店專屬咖哩套餐，9／23-9／27歡慶開幕，凡消費二或三人套餐，即送時尚環保杯套一個。

Day By Day主推平價美味的韓式厚煎土司和舒芙蕾，去年底在台中市美村路盛大開幕。籌備半年，第二家門市終於在台中麗寶OUTLET二期開幕，位於D區二樓，從二樓俯瞰商場，一旁就是仿北義的避暑勝地「科莫湖」為概念的噴水池，濃濃的歐式風情，彷彿置身在義大利的街頭咖啡廳，醒目的招牌自從掛上後，不少民眾詢問不斷，室內櫃台點餐區旁，設置透明玻璃櫥窗，讓消費者在等餐點時，可以直接看到廚師製作的過程，現點現做、新鮮美味看的到！

試營運期間，不少IG網紅打卡拍照。店內寬敞明亮，可容納60~70位民眾，是舉辦網紅與粉絲見面會的最佳地點。目前開放民眾預約包場，只要每位消費滿150元，20人以上就可享三小時免場地費，等於3000元就可以搞定一場粉絲見面會，店內還提供網美拍照必備的打卡版，亦可商借投影布幕，設備一應俱全，標榜只要人來就好，標準的好吃好拍好方便。

餐點除了原有的韓式厚煎吐司、舒芙蕾、千層蛋糕，還推出「麗寶限定」的「和風重咖哩飯」，特價只要159元，「日式豬排」鮮嫩多汁的酥炸豬排，大口咬下美味立刻於口中化開，肉片有厚度但柔軟；「日式唐揚雞」雞肉炸得外酥內軟嫩，一口咬下酥脆爆漿，搭配蜂蜜芥末醬，混著份量十足的咖哩醬，澆在飯上攪拌一起吃，入口滑順、香甜不膩口。如果不吃辣，也可選擇專為兒童研發的日式輕咖哩，大人小孩來到這裡，完全不用煩惱。

另外還有美村店銷售人氣王拌拌麵，在麗寶門市也同樣吃的到！ 「茶茶清香」特製的沙茶醬加入烏龍茶葉去熬出清香感，拌入香而帶勁的麵條，滑潤Q彈的溏心蛋及爽脆的小黃瓜及紅蘿蔔的應襯下更顯醇香美味，屬於最勁道的基本款。「麻麻好辣」精選數種辣椒與辛香料煉製而成的辣油、花椒油、添上烏醋與純釀醬熬煮而成，鹹香帶麻，搭配手工Q彈帶勁的麵條，綴以浸泡24小時費時製作的Q滑嫩心溏心蛋，多層次的味蕾衝擊，嗜辣者首選推薦。「泰泰酸辣」數種香料集結而成，有香茅、新鮮檸檬葉、小辣椒與道地的蝦醬費時熬製而成，酸、辣、鮮完美平衡，搭配勁道十足的麵條，溫潤醇香的溏心蛋，新鮮檸檬汁及香菜，完美詮釋泰式的異國風味。

(中時 )