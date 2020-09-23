普生違反重訊申報規定 遭處3萬元違約金 16:302020/09/23 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心23日表示，針對普生公司（4117）違反重大訊息申報相關規定，處以三萬元違約金。 普生公司於109年8月19日公告其產品取得美國FDA緊急使用授權之錯誤訊息，且遲至109年8月20日始更正相關內容，核有違反櫃買中心「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條規定，櫃買中心依興櫃審查準則第47條規定對該公司處以三萬元之違約金。 (工商 ) #普生 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 毒蟲闖空門偷300萬 存200進銀行成鐵證 13:572020/09/23 社會 水電費補貼 減免後直接申報 04:102020/09/23 金融．稅務 挪威凍尖吻平鮋包裝驗出新冠 陸海關：暫停該業者進口申報1周 11:242020/09/23 兩岸 內湖無照養護所惡火燒死3老人 說謊女負責人30萬交保 14:522020/09/23 社會 籤運不佳 藍交通委員會召委敗北 10:302020/09/23 政治 無照營業 黃珊珊怒天理難容 04:102020/09/23 社會新聞 最老的縣… 每人分不到2千元照顧預算 04:102020/09/23 產業特刊 小鬼驟逝留4280萬大宅 律師揭家屬殘酷處境「恐課天價稅」 10:432020/09/23 娛樂 獨董逾1／3，工總喊吃不消 金管會：非所有公司立即適用 04:102020/09/23 金融．稅務 稻江被爆出賤招趕師生 校方嚴斥：一切按規定 14:522020/09/23 生活 財經熱門新聞 離岸風電「2兆大騙局」？ 老謝爆看台積電驚天動作就知道了 - 財經 外媒爆川普女婿曾借貸14.5億 兆豐銀回應：已還清 - 財經 - 工商 台積遭狂倒貨 台股殺完沒？專家：明天還要小心 - 即時 台灣GDP世界排22好嗎？他怒「全球最可恥」遭瘋傳 - 財經 汎德競拍價出爐嚇死人 網警告：勿忘「葬受司」 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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