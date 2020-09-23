櫃買中心23日表示，針對普生公司（4117）違反重大訊息申報相關規定，處以三萬元違約金。

普生公司於109年8月19日公告其產品取得美國FDA緊急使用授權之錯誤訊息，且遲至109年8月20日始更正相關內容，核有違反櫃買中心「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條規定，櫃買中心依興櫃審查準則第47條規定對該公司處以三萬元之違約金。

(工商 )