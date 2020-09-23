共機近日頻繁擾台，國防部長嚴德發昨也進入衡山指揮所了解陸、海、空三軍部隊緊急應變作為，台海情勢備受關注。行政院長蘇貞昌今（23）日表示，台灣從不打擾別人，也會堅決保衛國土人民，希望中國不要破壞區域和平，讓兩岸互動、和平，也盼台灣穩定發展，相信對中國也會比較好。

蘇貞昌今天出席國際半導體展會前接受媒體採訪時，作上述表示。近日共機擾台頻繁，我軍也頻頻升空應對，蘇貞昌指出，沒有人要看到戰爭，因為戰爭是對經濟、社會穩定最大的破壞，而每次共機擾台，我軍機升空都是非常大的花費，不只是台灣的負擔，對中國也是相當大的負擔，最需要的還是怎樣在和平友善環境中，為人民做建設。

蘇貞昌說，台灣從不打擾別人，也會堅決保衛國土人民，希望中國不要破壞區域和平，讓兩岸互動、和平，也盼台灣穩定發展，相信對中國也會比較好。

至於有美國軍事期刊建議，美軍應長期駐紮台灣，蘇貞昌則說，世人重視世界和平、區域和平，但中國不斷在南海、台海、兩岸等區域軍事行動讓區域和平緊張、騷動，因此各方都會表示各種意見，都予以尊重。

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