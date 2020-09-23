法務部長蔡清祥請張秀珍女士保重身體，並說明目前籌設司法精神醫院的進度。（廖素慧攝）

嘉義殉職鐵路警察李承翰遭被鑑定為思覺失調症的鄭姓凶嫌刺死，法務部長蔡清祥23日慰問李媽媽張秀珍，蔡清祥說，勘查全台9個地點，司法精神醫院的地點應該很快能拍板定案，並提出修法建議對罹患精神疾病的犯嫌延長監護期間。

李承翰去年殉職，鄭姓凶嫌因被鑑定出罹患思覺失調症，一審判無罪，社會譁然，目前二審中，其父李增文悲憤抑鬱，今年6月4日吐血而亡，張秀珍1年內喪子失夫，哀慟逾恆。

蔡清祥說，法務部及衛福部對預防精神病患犯罪持續關注，司法精神醫院由行政院政務委員林萬億協調，結合相關部會找地點，共同勘查9個地方，應該很快會找到、決定合適的地方設置司法精神醫院，由行政院來拍板定案，以建立完整社會安全網。

蔡清祥說，將來有關嫌犯的精神狀況鑑定會用小組方式進行，可能會有不同科別的醫師共同會商，讓鑑定能更周延。

張秀珍說，她現在不敢坐火車，日前經過阿里山小火車鐵道，看到有人在小火車鐵道旁行走，馬上心裡揪結成一團，掉下眼淚哭出來，沒人陪伴的時候就會想起承翰，就看手機及承翰同事製作的相簿才能稍解思子之情。

張秀珍說，希望官司能趕快有結果，一直拖著，精神上很難受，現在會不想讓老公及兒子在天上有煩惱，就盡量讓自己忙碌，才不會想太多。

(中時 )