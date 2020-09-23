俄羅斯反對派領袖納瓦尼，上月疑遭下毒後，輾轉被送至德國柏林醫院治療。德國政府表示，納瓦尼遭人以神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）毒害。治療納瓦尼的柏林夏里特醫院23日宣布，納瓦尼狀況持續好轉，已經出院。

夏里特醫院透露，納瓦尼的身體狀況，已好轉到足以脫離緊急住院病人狀態，

醫師相信「他有機會完全康復」，但「要評估因嚴重中毒可能（對身體）導致的長期影響，目前仍言之過早。」醫院表示，納瓦尼在加護病房足足待了24天。

院方7日宣布，結束為治療納瓦尼而施行的人工昏迷，也不再仰賴呼吸器。納瓦尼此後也在社群貼文，分享在醫院的復健情況。

納瓦尼8月19日搭機從西伯利亞城市托木斯克返回莫斯科，但途中身體極度不適，飛機緊急降落後，把他送醫急救，納瓦尼陣營懷疑他被下毒，但俄國醫院宣稱他未中毒。德國派飛機把他接到柏林治療後，證實他中的毒是「諾維喬克」。

(中時 )