保時捷在台銷售進入三強鼎立時代，由中華賓士母公司利星行投資的保時捷都會概念店正式進駐新竹，坐落於全台最知名且重要的科學重鎮，為台灣創新半導體科技的發展先鋒，要將保時捷的造車工藝、美學、潮流、都會生活型態率先帶到新竹。

台灣保時捷總裁 Mathias Busse 表示：「即使全球仍受疫情影響，台灣保時捷仍持續不懈拓展經銷網絡，並致力於提供消費者耳目一新的品牌體驗。繼桃園Porsche NOW全新型態概念店、全新台北保時捷中心陸續開幕後，台灣保時捷攜手經銷夥伴智華汽車，在科技重鎮打造全新新竹保時捷都會概念店。智華汽車以其多年在汽車領域的豐富經驗，要以全新互動型態的都會概念店拉近與新竹車迷朋友的距離，在更貼近當代生活美學的演繹空間裡感受保時捷獨一無二的跑車魅力。」

智華汽車股份有限公司 董事總經理 Graeme Hunter表示：「智華汽車很榮幸能在新竹展開首度與保時捷的合作。新開幕的新竹保時捷都會概念店與未來的新竹保時捷中心投資計畫，都彰顯我們對新竹地區客戶的服務與承諾。誠摯邀請車主與消費者蒞臨全新新竹保時捷都會概念店，親臨感受保時捷的跑車世界。」

新竹保時捷都會概念店於9月23日正式開幕，敬邀保時捷車迷朋友親臨感受保時捷跑車靈魂與都會生活美學。整棟建築以「黑立方」的理念所設計，營造出前衛風格與神秘感。建築外觀結合先進工程設計、材質與科技，同時與品牌核心理念相互呼應。建築上半部為幾何外觀設計，不僅在視覺上讓概念店更引人注目，同時突出展間內展車，吸引來往遊客目光。

新竹保時捷都會概念店緊鄰新竹繁華地段，室內空間引人注目的大幅LED牆面營造風格鮮明的時尚氛圍，引領消費者進入優雅而自在的體驗空間。都會概念店內規劃獨立主題區：「E-Performance」展示保時捷邁向電動化世代的歷程；「Porsche Driver’s Selection」與「Tequipment」展售保時捷商務精品與時尚配件；「Porsche Exclusive Manufaktur」提供高規格客製項目；「Heritage Wall」則引領車迷沉浸品牌逾七十載的輝煌。

(中時 )