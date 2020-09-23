散熱廠—奇鋐(3017)因PC/AIO出貨趨緩，7月加8月合併營收為65.65億元，第3季營收恐低於第2季，但因公司調整效益顯現，第3季獲利可望優於第2季，下半年業績亦可望比上半年好，今天除息股價逆勢大漲，順利完成填息。

奇鋐今天除息，每股配息1.3元，今天盤中股價強勢大漲並收高，除息首日即順利填息。

奇鋐近幾年將產品重心轉向通訊及散熱相關產品，其中通訊產品包括：5G AAU、風扇及散熱模組三大部分，伺服器/資料庫中心產品則包括機殼、VC(均熱片)及風扇，經過公司多年努力，目前已拿下美國微軟及亞馬遜訂單，並已開始出貨，受惠於產品組合優化，以及工廠製造改善，奇鋐第2季營業淨利9.51億元，季增1.68倍，年增3.6倍，創下單季歷史新高，單季稅後盈餘為5.67億元，季增1.92倍，年成長1.45倍，單季每股盈餘為1.61元；累計前7月稅後盈餘為10.1億元，每股盈餘為2.86元；累計前8月合併營收為256.57億元，年成長14.58%。

受到PC/AIO出貨下滑影響，奇鋐7月加8月合併營收為65.65億元，若9月合併營收未攀高至50億元以上，第3季合併營收將低於第2季，但因資料庫中心/伺服器及機殼出貨成長，佔比有機會拉升到40%以上，可望推升奇鋐第3季毛利率及獲利比第2季好。

由於美系及陸系客戶將於今年第4季到明年第1季開始出貨，奇鋐預估，下半年業績會比上半年好，明年公司亦有機會拿下騰訊、百度及FB等客戶，公司目標是毛利率一季比一季好，進而推升公司獲利穩定成長。

(時報資訊)