擔憂歐洲部分國家疫情惡化，以及美國財政刺激方案的牛步，日經指數整日低走，然在居家股的帶動下，午後緩解了跌勢。

周三日經225指數收跌13.81點或-0.06%，為23346.49點。東證一部指數跌2.17點或-0.13%，為1644.25點。

隨著天氣逐漸向下低溫，秋季到來，部分歐洲國家先看見疫情上升，英國政府已收緊社交管制。此外投資人對美國國會的財政刺激牛步感到不安，過去的上漲很多是寄望於兩黨對法案的協商通過。

在沒有政府支援下，投資人擔憂經濟復甦將遭到新一波疫情的干擾，對周期性股票例如汽車股潑了冷水。

國外需求面臨下降，汽車股全面走跌。鈴木汽車大跌3.6%，本田汽車跌2.8%，日產汽車跌3.2%。

特斯拉供應商之一松下(Panasonic)跌3.7%。特斯拉宣布將調整電動車電池策略，尋求壓低成本，以造福更多使用者。

另一方面，投資人轉押寶在居家股，例如遊戲公司，萬代南夢宮遊戲(Bandai Namco)大漲3.4%，CyberAgent大漲6.0%；網路基礎建設公司亦表現良好，NTT數據漲3.4%。

富士軟片漲4.9%。該公司宣布，抗病毒藥物在晚期階段測試顯示能有效對抗新冠肺炎。

(時報資訊)