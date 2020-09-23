以欣同、新大同及三圓(4416)建設董事長王光祥三方結盟的市場派，將在10月21日舉行臨股會，今天市場派開會共推6席董事及3席獨董，也完成了股臨會提名董事及獨董資格形式審查，並在下午送抵大同(2371)公司。對於大同在日前分別向台北地院、士林地院聲請，就欣同、新大同訂於109年10月21日召開股東臨時會，提出定暫時狀態處分聲請狀，懇請法官應予定暫時狀態假處分；欣同董事長林宏信今天表示，尊重大同依法律提出的程序，但不予苟同。今年大同股東會630事件，任何一方都沒有提出假處分的必要。

據了解，今天市場派提出的董事及獨董名單包括：林宏信、前中鋼董事長林文淵及王光祥都會列入董事名單，律師李勝琛、會計師呂惠民仍列名獨董。但前立委黃國昌退出獨董名單，大同校友會前理事長、會計師巫鑫也退出董事名單。林文淵另推薦兩名與大同電機本業相關的人士，包括台大應力所教授陳兆勛、擁有電機專長的郭添輝博士。

欣同和新大同今早對大同股臨會提名董事及獨董資格進行形式審查。依公告提名作業規定，董事需提供姓名等相關資料及學經歷；參選獨董依規定，需提供符合專業資格的證明文件、獨立性的證明文件、符合兼職限制的證明文件及其他相關證明文件等。

大同公司派雖認定市場派召開股臨會不合法，也向高等行政法院提出訴訟，但法院迄今尚未裁定撤銷大同股臨會。大同再出招力擋欣同、新大同市場派股東準備於10月21日召開的股東臨時會。

對於大同公司派的動作，欣同董事長林宏信表示，會依法律程序提出陳述意見。

(時報資訊)