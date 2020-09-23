教師節將至，大里永隆國小23日提前舉辦慶祝活動，大禮堂裡台上表演的不是小朋友們，反而是老師們粉墨登場，將歡樂帶給全校師生，並在劇中融入生活品德，盼寓教於樂，潛移默化中將生活規矩導入。
「祝老師，教師節快樂」大里永隆國小23日在大禮堂舉行戲劇、音樂、舞蹈形式的慶祝活動，但定睛一看卻不是小朋友們表演給老師們看，反而是老師們表演給小朋友看，看得台下小朋友轟轟大笑，結合戲劇的表演形式，也將各種提醒小朋友的規矩，巧妙的融入劇情裡面，潛移默化中深植內心。
永隆國小校長張永志表示，老師們親自下場，讓小朋友們感受到老師們私底下其實很有活力，而不是課堂上板著面孔的樣貌，也很感謝家長會提供南屯老街古早味青茶，讓孩子們以奉茶代表感謝老師們熱心教導的用心。
永隆國小家長會長林和昌說，老師們出乎意料之外的表演，讓小朋友很興奮，還有家長會也邀請啟明學校的同學來表演，並展現所習的一技之長「按摩」，舒緩老師們的辛勞，家長會也透過打賞來感謝啟明同學的付出。
參與表演的韓至恩老師表示，老師們在台下至少花了6至7小時的練習，3天每天1個半小時的彩排，就是要把歡樂帶給小朋友，也讓老師們表演的熱情感染給小朋友，瞭解要怎麼收穫，也要相對付出努力。
(中時 )
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