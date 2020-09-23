台灣人壽長期關注高齡議題，榮獲由亞洲企業商會（Enterprise Asia）所舉辦的「2020年亞洲企業社會責任獎」（Asia Responsible Enterprise Awards 2020），台灣人壽連續第四年獲獎，今年以「青銀共創美好社會，新視野解決高齡問題」專案，榮獲「社會公益發展獎（Social Empowerment）」，顯示台灣人壽多年深耕高齡公益的決心與努力備受國際肯定。

台灣人壽長期投入高齡公益，從研究趨勢、關懷行動、到健康促進，更了解青銀世代對社會各議題有著不同看法和價值觀，以致產生代溝，為弭平這道鴻溝，台灣人壽推動「青銀共創」，與銀享全球股份有限公司（簡稱「銀享全球」）連續四年策劃史丹福設計競賽，連結美國史丹福長壽中心（Stanford Center on Longevity）全球大賽，鼓勵年輕人挑戰跨代組隊，共同設計出解決高齡問題的創新方案；透過競賽，讓青銀世代有合作機會，彼此理解並促進代間融合，同時將台灣創新設計推上國際舞台。

為讓台灣創新高齡設計能幫助到真正有需求的人，台灣人壽攜手弘道老人福利基金會及銀享全球，共同將設計競賽創新作品轉化成真正的產品，媒合適合的場域和作品，經過實作驗證、回饋與修正，讓跨代創意作品有永續影響的可能。

2019年協助元智大學師生跨代組隊所設計的「枕頭戰」，把科技隱藏於日常物件的枕頭中，以導電布做遊戲介面，讓老幼可以共玩，不僅促進感情，也能透過拍打動作，強化手腦運用的協調性。2020年則協助發展「懷舊書法日曆」，為台灣失智症長輩設計延緩失智惡化程度的產品，目前正進行實作驗證。

未來將持續發掘高齡議題痛點，鼓勵青銀共同創造能夠落地實踐的作品，藉此支持年輕人投入高齡產業，同時解決高齡問題。台灣人壽作為高齡公益的領航者，率領年輕人及長輩跨代同行，共同建立一個老而獨立的新時代。

(中時 )