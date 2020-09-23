林榮森的書法字體獨樹一格，被稱為「森派書法」。（林欣儀攝）

林榮森即日起在逢甲大學舉辦「思逸神超爍古今」書法展，吸引不少學生前往欣賞。（林欣儀攝）

書法創作不再書寫刻板的古典詩詞，反倒融入玉山、日月潭等隨時可觀賞的景點，讓書法藝術貼近民眾生活！南投縣文化局長林榮森投入創作40年，不師法書法大家、逐步找出自己的風格，他的字體被稱為「森派書法」，強調融入庶民生活，即日起受邀在逢甲大學漢字文化中心展出。

「沒有明顯風格就是一種風格！」提到自己的字體被稱為「森派書法」、獨創一格，林榮森說，「書法」中的「法」意為「法門」，也就是書寫需要的技巧與原理，自己投入書法創作40年來，不斷在尋找此法門，並藉由邊寫邊修正的方式，找到自己寫字的方法。

林榮森強調，書法展現的原理就是順暢，其展現出線條造就出來的效果與現象，透過筆墨與線條展現創作者的思想、情感與個性，再從字體中發現並調整字體；此外，以書寫的內容來說，過去書法作品寫的多是杜甫、李白等古典詩詞，他則喜愛書寫與生活相關的文字。

站在自己寫的「逆來順受」、「人間正道是滄桑」等作品前，林榮森說，這些文字抒發的是生活感觸，另外有部分作品則分別歌詠南投鹿谷的烏龍茶、日月潭的美景或玉山景致，這些內容貼近民眾生活，更能凸顯現代化及本土化。

「藝術也必須有時代性！」選擇寫現代字，林榮森強調，書法的表現很多元，但必須是平和的，那些驚世駭俗、狂動的行為或想法都非生活常態，透過平和、具公眾性質的字達到雅俗共賞目的，並吸引更多觀賞人口，畢竟，「創作固然重要，但觀眾更重要」，書法也才有前途！

身為逢甲校友的林榮森，即日起受邀在母校舉辦「思逸神超爍古今」書法展，共展出70幅他近5年來的創作，邀民眾透過其「森派書法」感受他的性格與思想。

(中時 )