楊敦傑從新竹跨區來頭份興華高中就讀美術專班，擅長國畫山水。（謝明俊攝）

楊敦傑為了參加電腦專班，3年來犧牲休假，在同齡孩子中非常難得。（謝明俊攝）

興華高中老師陳淑芬（中）、林沁汝（左）合力打造網路設計金牌楊敦傑。（右）。（謝明俊攝）

楊敦傑原本跨區申請進入興華高中國中部時，念的是美術專班，卻半途發現自己對電腦網路設計也有興趣，犧牲周休2日跟著學校資訊老師陳淑芬學習網路設計，日前一舉拿下勞動部舉辦的全國技能競賽網頁設計類的金獎，師生齊心投入網路學習世界，過程甘苦參半。

家住新竹市香山的楊敦傑，從小就喜歡繪畫、圍棋，父母送他去學圍棋，有業餘3段的功力，為了滿足楊敦傑學畫，父母特地跨區將他送到頭份市興華高中的國中美術專班，由母親每天開車半個小時，送他上學。

興華高中資訊課老師陳淑芬，從台師大資訊碩士畢業後到校任職已20年，4年前，校方為了技職班學生，特別設立電腦專班，由陳淑芬負責帶領學生研究網路及程式設計，由於是課外活動，無法占用正常授課時間，所以必須利用周休2日，犧牲自己休假時間來教導學生，而學生也是自願加入，也須投入自己休假，師生都付出相當代價，為了就是想在全國技能競賽中出人頭地。

楊敦傑念美術專班，對國畫山水最有興趣，在得知學校另有電腦專班，楊敦傑試著報名學程式，卻一頭栽進去無法自拔，學出深厚興趣。「參加電腦專班最苦的是周休2日都沒法休息」楊敦傑說，從進國中就開始加入電腦專班，看到同學都休假都在玩，讓他心裡有點小小不平衡，但他卻可咬牙忍受，三年來毫不間斷，直升高一後仍繼續留在電腦專班。

陳淑芬是個嚴師，為了電腦專班，幾乎全年無休，「都快鬧家庭革命了！」她笑著說，也就是在她嚴格督促電腦專班課程進度，造就了多個全國技能競賽冠軍，是打造金牌的推手，楊敦傑在她手上磨練，進步非凡，雖然有時師生間會有些小磨擦，伴伴嘴，但楊敦傑對老師還是敬愛有加。

楊敦傑這次拿下勞動部舉辦的全國技能競賽網頁設計類金獎第一名，參賽前的集訓，讓師生耗盡精力，才從全國好手中脫穎而出，也讓楊敦傑拿下保送國立大學的門票。

楊敦傑念的是普通高中班，卻是跨類到技職，導師林芯汝全力支持他多元學習，也讓楊敦傑可以選擇學習自己最喜歡的項目，他未來希望能考進交大就讀資訊，並設計出很強的圍棋程式，當個厲害的程式設計師。

(中時 )