高雄夢時代周年慶9／24開跑，祭出低門檻.高回饋搶客。（柯宗緯攝）

高雄夢時代周年慶9／24開跑，祭出低門檻.高回饋搶客。（柯宗緯攝）

高雄首場「嚕嚕米75週年期間限定店」，自即日起至10月29日，在統一時代百貨高雄店超萌登場。（業者提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄首場「嚕嚕米75週年期間限定店」，自即日起至10月29日，在統一時代百貨高雄店超萌登場。（業者提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄百貨周年慶今年首度由夢時代開出第一槍，9月24日正式開打，並首度攜手統一時代百貨高雄店及台北店一起展開「2020超強周年慶」，首11日化妝品滿2000送300、全館滿3000送400，祭出低門檻、高回饋搶客，目標總業績較去年同期成長2成。

近年，高雄周年慶第一檔多由新光三越三多店打頭陣，但高雄夢時代今年提前開戰。夢時代指出，今年首度整合夢時代及統一時代百貨的共有品牌資源，南北聯手同慶，搶先將周年慶最好的商品組合，以「低門檻、高回饋」的方式回饋給消費者。

夢時代周年慶9月24日至10月14日盛大舉辦，首11日（9／24~10／4）指定化妝品及香氛品牌消費滿2,000元送300元、全館指定消費滿3,000元送400元，緊接於10月5日起，再推出化妝品及全館指定消費滿3,000元送300元。

今年南北百貨更聯手40大品牌同步推出獨家限定優惠，折扣最低43折起。除此之外，夢時代獻出年度最強聯名卡滿額回饋，搭配滿仟送佰及銀行滿額禮，回饋率上看22％。週末持OPEN錢包至指定店櫃不限金額消費，另可再獲得5％ OPEN POINT。全館累計消費滿3,000元還可參加抽獎，有機會將佰萬好禮通通帶回家。

至於今年上半年業績，夢時代也分析，整體市場皆受到影響，但自六月份以集團資源整合創新的模式舉辦「超給利」後，帶動消費者回流，七月舉辦「7-ELEVEN DAY」業績也有兩位數成長。延續到9月份週年慶，首度整合夢時代及統一時代百貨的共有品牌資源，南北聯手同慶，以低門檻、高回饋的方式獻給消費者，期望帶動整體業績比去年同期提升2成。

另外，高雄首場「嚕嚕米75週年期間限定店」，自即日起至10月29日，在統一時代百貨高雄店超萌登場！活動期間，推出逾百款75週年限定商品，包含日本進口杯盤瓷器商品、生活用品、玩偶等。時代廣場上還設置藍白色系的夢幻主題拍照牆，以及2.5米高的嚕嚕米巨型扭蛋屋，只要300元，即有機會將嚕嚕米野餐墊、嚕嚕米後背包或嚕嚕米玩偶等系列商品帶回家。

(中時 )