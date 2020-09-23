民進黨今中常會，黨務報告時提到網路假訊息頻傳，有人在網路散播「日前故前總統李登輝追思禮拜，當天的主禮牧師葉啟祥在追思會上講道，讓蔡英文總統坐立難安」等影片，民進黨發言人周江杰表示，明顯就是惡意栽贓、扭曲的假消息，民進黨予以嚴正駁斥及譴責。

民進黨今中常會，民進黨秘書長林錫耀黨務報告時，提到黨中央最近蒐集到很多假消息，從開放美豬美牛到葉啟祥牧師講道內容等，黨內會有立即的反制動作。

葉啟祥在19日李登輝追思告別禮拜講道時提到，他曾問：「李總統，請問一個有信仰的執政者和沒有信仰的執政者有何不同？」他說：「台灣的領導者沒有信仰是很大的問題！你相信上帝，然後去做看看，有此基本的認識所以可以「以行為來克服你理性所無法瞭解的事」。（其實他所說的就是信心！以信心去做就會超越理性）

結果開始網傳，「葉啟祥在前總統李登輝告別禮拜上的一席話，讓蔡英文坐立難安」等語；發言人周江杰今指出，該不實的網路謠言，稍早，當天主禮的葉啟祥牧師已出面澄清，表示他的話語遭到惡意解讀，這樣栽贓的行為，已帶給他很大的困擾，他呼籲大家不要誤信假訊息。

對此，民進黨也要呼籲散佈不實謠言屬違法行為，請網友協助檢舉錯假訊息並加以澄清，切勿再散佈，助長謠言傳播歪風。

此外，民進黨今中常會，邀請中經院WTO及RTA中心副執行長李淳以「經貿新架構、供應鏈重組及台美合作的契機與挑戰」為題專案報告。

周江杰會後轉述蔡英文主席聽取報告後裁示，現在這個當下確實是非常關鍵的時刻，對決定未來產業、國家經濟的關鍵期，這個時候做什麼樣的選擇也是非常重要，在這段時間希望無論是中常委、民代、立委、行政部門，大家都可以常常一起討論這個問題，這對於將來國家經濟跟戰略上也是一個關鍵的事情和時刻。

(中時 )